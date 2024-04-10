عادات صحية لتجنب عسر الهضم في عيد الفطر.. بينها تقسيم الوجبات

حددت وزارة الصحة مجموعة من العادات الغذائية لاتباعها خلال أيام عيد الفطر المبارك، للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بعد انتهاء أيام الصيام، خاصة مع إقبال البعض على الكعك بأنواعه والأسماك المملحة أيضا مثل الرنجة والفسيخ وغيرها.

عادات صحية في عيد الفطر

ونصحت الوزارة في منشور توعوي، باتباع عدة نصائح في عيد الفطر 2024، والإكثار من شرب المياه على مدار اليوم، والتوقف نهائيا عن التدخين، والابتعاد عن شرب القهوة على معدة فارغة، والتقليل من تناول الرنجة والفسيخ ومختلف الأسماك المملحة، وكذلك تجنب مختلف المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر غير المحلاة بالسكر، والاهتمام بالمشروبات الطبيعية، بينها الشاي الأخضر والقرفة والكركديه والحلبة.

تقسيم الوجبات إلى كميات صغيرة

ومن أجل صحة الجهاز الهضمي، نصحت الوزارة بضرورة تقسيم الوجبات على 5 كميات صغيرة تفاديا للإصابة بعسر الهضم والتلبك المعوي.