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دراما المتحدة

أنشطة ترفيهية وثقافية خلال عيد الفطر في مراكز الشباب بالشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
02:47 م | الخميس 11 أبريل 2024
مراكز شباب الشرقية تفتح أبوابها للمواطنين

مراكز شباب الشرقية تفتح أبوابها للمواطنين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب، لاستثمار أوقات فراغهم وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كل المجالات.

ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية 

وأشاد محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «العيد أحلى بمراكز شباب مصر»، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها، ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

إقبال كبير على مراكز الشباب

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن مراكز شباب المحافظة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين للاستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب، وشملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وألعاب ترفيهية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

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