موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة السويس.. ساحة عبد الله صالح الأشهر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت صلاة عيد الفطر 2023 على مستوى محافظات الجمهورية، وتضمن ذلك موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة السويس.

وتشهد محافظة السويس تجهيز العديد من الساحات التي تقام فيها صلاة العيد، إذ تقوم مديرية أوقاف السويس بتعيين خطباء لكل ساحة بعد معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة السويس.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة السويس

تنتشر ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة السويس، وتعد ساحة عبد الله صالح المتاخمة لحي فيصل أشهر وأقدم الساحات التي تقام بها صلاة العيد، وهي متاخمة لمبنى ديوان حي فيصل، وأيضا جرى تجهيز ساحة المسجد الكبير علي ابن أبي طالب.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة السويس

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة السويس، ينتظره القائمون على تجهيز الساحات، حتى يجري ترتيب الأمور على أكمل وجه قبل توافد المصلين.

وقد حددت الهيئة العامة المصرية للمساحة، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة السويس، إذ تقام الساعة 5:43 دقيقة صباح أول أيام العيد، المتوقع فلكيا أن يوافق الجمعة 21 أبريل الجاري.