مراكز الشباب تفتح أبوابها لتقديم البرامج الترفيهية في عيد الفطر مجانا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، استقبال مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية، ملايين المواطنين من مختلف الفئات العمرية في أول أيام عيد الفطر المبارك، لأداء مناسك صلاة العيد وقضاء إجازة العيد والاستمتاع بالألعاب الترفيهية.

وينفذ اليوم الترفيهي بمراكز شباب، تحت شعار «العيد أحلى بمراكز الشباب»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب الإدارة العامة لمراكز الشباب، بالتعاون مع كل مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

تكثيف البرامج الترفيهية والرياضية

أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان وكل المنشآت الشبابية والرياضية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال

وتفتح مراكز الشباب أبوابها بالمجان لتقديم البرامج الترويحية خلال أيام عيد الفطر المبارك من فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز، وكذلك تقديم البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية للجمهور.