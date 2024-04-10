يوم ترفيهي بالمجان في مراكز الشباب بالقاهرة بمناسبة أول أيام العيد «صور»

شهدت مراكز الشباب والأندية بمحافظة القاهرة، استقبال الجمهور ضمن مبادرة «العيد أحلى»، بمناسبة عيد الفطر.

كما استقبلت مراكز الشباب، المصلين منذ الصباح الباكر، كما شهدت ملاعب مركز شباب طرة مبادرة «العيد أحلى» بمراكز الشباب، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع قيادات الوزارة ومديريات الشباب والرياضة، الاستعدادات لاستقبال الاحتفالات والأنشطة والبرامج والفعاليات، المزمع عقدها خلال عيد الفطر المبارك.

وتهدف المبادرة الي إدخال البهجة والسعادة بعيد الفطر المبارك، من خلال الألعاب والأدوات الترفيهية اللازمة، وتوزيع هدايا للأطفال المترددين على مراكز شباب والأندية.

وقال الدكتور سيد حزين، وكيل الوزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، إنه يجري تنفيذ اليوم الترفيهي بمراكز الشباب تحت شعار «العيد أحلى بمراكز الشباب»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، ويجري تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

استقبال المواطنين بالمجان

من جانبه، شكل الدكتور سيد حزين، وكيل الوزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، فريق عمل من المديرية والمنسقين الإعلامين داخل مراكز الشباب والمديرين التنفيذين، لرفع درجة الاستعداد، وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب القاهرة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واستقبال المواطنين والأسر، ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان.

وأكد «حزين» تكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات من الشوارع المؤدية لمراكز الشباب، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، داخل المنشآت الشبابية، وقضاء وقت سعيد مع أسرهم.