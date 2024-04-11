روفي الشناط: جذوري المصرية الفلسطينية ساعدتني في الحصول على دور والدة «مليحة»

كشفت الفنانة روفي الشناط أنَّ ترشيحها للمشاركة في مسلسل مليحة، جاء من قبل أحمد الزغبي، مدير توزيع الأدوار للمسلسل، موضحة أنَّ السبب وراء ترشيحها هو جذورها المصرية الفلسطينية، التي تتطابق مع مواصفات الدور المتطلبة، إذ تجسد دور فلسطينية.

وأضافت الشناط، في حوارها على شاشة «إكسترا نيوز»: «مدير توزيع الأدوار لـ مسلسل مليحة من البداية كان يبحث عن ممثلة فلسطينية.. وأنا مصرية فلسطينية، وبالتالي الترشيح الأساسي كان وراءه إتقاني اللكنة التي اهتموا بها كأي مقومات أخرى».

وتابعت: «بعد حصولي على الموافقة على الدور وعلمي بتفاصيل الدور وأنه بمسلسل يناقش القضية الفلسطينية، رشحت لدور أم مليحة خلال مرحلتين زمنيتين مختلفتين، خلال طفولة مليحة وبعد أن تكبر قليلاً».

واستطردت: «كافة العناصر للعمل الدرامي اكتملت ما ساهم في نجاحه وجميعنا شارك في المسلسل لقناعتنا بفكرته قبل أي شيء آخر وإيماننا بالقضية الفلسطينية».