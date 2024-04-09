ناقد فني: دراما رمضان 2024 خاطبت شريحة كبيرة من الجمهور العربي

قال عبد الله غلوش، الناقد الفني، إنّ ما يميز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجود لجنة متخصصة للدراما تناقش النصوص، وبالتالي الموضوع يكون مدروسا مع مراعاة فكرة التنوع لإرضاء جميع الأذواق، ومخاطبة شريحة كبيرة من الجمهور ليس في مصر ولكن في الوطن العربي بأكمله.

الطبقات المجتمعية ممثلة في المسلسلات

وأضاف «غلوش»، خلال لقاء ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلاميان شيرين غسان ومحمد جاد، أنّ الطبقات المجتمعية ممثلة في المسلسلات وتخاطب كل الأفكار، وهذا محل تقدير من الشركة المتحدة، نظرا لأن لجنة الدراما تحاول كل عام إرضاء جميع الأذواق والفئات.

ولفت إلى أنّ البعض رأى عند مشاهدته برومو مسلسل الحشاشين قبل عرضه بأنّه مسلسل نخبوي، وأنّ شريحة معينة من الناس هي من ستحبه وستهتم به، لكن المفاجأة أنّه منذ عرض الحلقة الأولى في مصر والوطن العربي، يتحدث الجميع عن المسلسل ونجاحه الذي تخطى حدود مصر والوطن العربي.

وأوضح أنّ اللهجة المصرية منتشرة في جميع البيوت العربية منذ القدم وليس فقط حاليا، وبالتالي ليست غريبة، كما أنّ الدول التي تنتج مسلسلات تعرضها بلهجاتها ولغاتها، ومن المهم لصناع الحشاشين أن يكون المسلسل سهل على الجيل الجديد متابعته.