ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33 ألفا و545 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، وفاة 63 شهيدًا وإصابة 45 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33 ألف شهيد

وأضافت الصحة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33 ألفًا و545 شهيدًا وإصابة 76 ألفًا و94 مواطنًا منذ السابع من أكتوبر الماضي».

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتعيش إسرائيل أزمة أمنية منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردًا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتنفيذ عملية السيوف الحديدية ضد الفلسطينيين، وأغلب الشهداء من الأطفال والنساء.