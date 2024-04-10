«مليحة».. ملحمة «المتحدة» لنصرة الشعب الفلسطيني (ملف خاص)

15 حلقة مثلت النضال الناعم، الذى يعبر عن القضية الأهم لمصر والوطن العربى، عايش مسلسل «مليحة» التأريخ لقضية كثرت فيها الضلالات والأكاذيب، ليعود صناع العمل بالوثائق يحكون تاريخ شعب يعانى لسنوات من احتلال غاشم، وطمس حضارى ممنهج لتاريخه، وفى خضم حرب ضروس يخوضها كل فلسطينى، بل كل عربى مؤمن بالقضية، حرب ميدانية وفكرية وتاريخية، جاءت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمسلسل «مليحة» ليمثل حياة كل فلسطينى، ولم يكتفِ بسياق درامى مؤثر لأسرة فلسطينية نازحة، بل ضرب فى عمق التاريخ وبدأ القضية منذ مهدها بسرد تاريخى توثيقى واقعى يحكى قصة «أصحاب الأرض» ويدحض كل روايات العدو الكاذبة ويؤرخ للحق الفلسطينى والقضية، وهو ما لامس قلوب كل من شاهده فأصبح واحداً من أسلحة القوى الناعمة فى وجه العدوان الغاشم.