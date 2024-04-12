أسعار الدواجن اليوم الجمعة 12-4-2024 في ثالث أيام عيد الفطر

حافظت أسعار الدواجن على استقرارها في البورصة اليوم الجمعة 12-4-2024، ثالث أيام عيد الفطر، وذلك تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء بخفض الأسعار.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 85 جنيهًا في البورصة، بينما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك النهائي بين 90 و100 جنيه حسب المنطقة والمحل، وفق السعر المحدد من قبل مجلس الوزراء واتحاد منتجي الدواجن.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم 120 جنيهًا، تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الدواجن «الساسو» الحمراء 87 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بمبلغ يتراوح بين 95 إلى 105 جنيهات للكيلو.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيهًا، أمّا سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيهًا، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.