بشائر عيد الفطر.. انخفاض أسعار الدواجن واللحوم بمبادرة «الغرف التجارية»

قائمة جديدة للأسعار، أعلنها الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، شملت خفض أسعار عدد كيبر من السلع الأساسية في الأسواق، منها الأرز والمكرونة والزيت والدقيق والألبان والجبن والفول واللحوم والدواجن والصلصة والأرز.

ووفق البيان، فقد شملت الانخفاضات كلا من اللحوم والدواجن في السلاسل التجارية، إذ أشار الاتحاد في بيانه، إلى أنه بالرغم من بدء الانخفاض، غير أنه لم تشهد بعض أسواق التجزئة الصغرى (البقالين)، نفس سرعة الانخفاض حتى الآن، نظرا لشرائها للأرصدة الحالية بالأسعار السابقة، لكن من المتوقع بدء الانخفاض التدريجي بها خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وتضمن البيان الأخير للغرف التجارية، قائمة بأسعار اللحوم والدواجن في السلاسل التجارية الكبيرة، التي وصلت نسبة الانخفاضات فيها إلى 28%، وجاءت كالتالي:

سلسلة محال كارفور

انخفض سعر لحم هندي بقري مجمد وزن 1 ك بعدما وصل سعره 329.95، ليباع حاليا بسعر 284.95 جنيه، بنسبة انخفاض 14%.

وانخفض سعر كيلو اللحم رقبة بقري بلدي من 449.95 ليسجل 399.95 جنيه، بانخفاض وصل إلى 11%.

وانخفض سعر تمري شيش طاووك وزن 1 ك من 403.95، ليسجل 289.95 جنيه، بانخفاض وصلت نسبته إلى 28%.

وأوراك دجاج ماركة تمري وزن 1 ك فكانت تسجل 179.95، بينما بات السعر حاليًا 129.95 جنيه، بانخفاض وصل نسبته إلى 28%.

سلسلة محال اللولو

انخفض سعر لحم هندي المجمد وزن 1 ك من 299.00 ليسجل 275 جنيهًا، بنسبة انخفاض بلغت 8%.

وانخفض سعر دجاج شهد وزن 950 - 1000 جم من 189 جنيها ليسجل 165.6 جنيه، بنسبة انخفاض 13%.

انخفض سعر دجاج فريش وزن 1 ك من 175 جنيهًا ليسجل 148 جنيهًا، بنسبة انخفاض بلغت 15%.

سلسلة محال سبينس

انخفض سعر انتركوت بقري وزن 1 ك من 483.95 ليسجل 434.95 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 10%.

انخفاض سعر الكفتة البقري وزن 1 ك، من 429.95، لتسجل 349.95 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 19%.

انخفض دجاج شهد وزن 950 - 1000 جم من 193.95 لتسجل 173.95 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 10%.

انخفض سعر شيش طاووك وزن 1 ك من 339.95، لتسجل 299.95 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 12%.

انخفض سعر أوراك دجاج شهد وزن 800 جم من 144.95 جنيه لتسجل 129.95 جنيه، بنسبة انخفاض 10%.

انخفض سعر أوراك دجاج بالعظم وزن 1 ك من 179.95 جنيه، لتسجل 149.95 جنيه، بنسبة انخفاض 17%.

سلسلة محال مترو

انخفض سعر لحم دوش كندوز 1 ك من 463.99 جنيه ليسجل 451.99 جنيه، بنسبة انخفاض 3%.

انخفض سعر لحم مكعبات كندوز وزن 1 ك من 492.99 جنيه، لتسجل 449.99 جنيه، بنسبة انخفاض 9%.

انخفض سعر أوراك دجاج وزن 1 ك من 159.99 جنيه، ليسجل 144.99 جنيه، بنسبة انخفاض 9%.

انخفض سعر أوراك دجاج دون عظم وزن 1 ك من 299.99 جنيه، ليسجل 249.99 جنيه، بنسبة انخفاض 17%.

انخفض سعر شيش طاووك بالصوص الأبيض / الأحمر وزن 1 ك من 299.99 جنيه، ليسجل 279.99 جنيه، بنسبة انخفاض 7%.

سلسلة محال الفرجاني

انخفض سعر لحم مفروم مستورد وزن 1 ك من 244.95 جنيه، ليسجل 199.95 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 18%.

انخفض سعر لحم عروق مستورد وزن 1 ك من 319.95، ليسجل حاليا 295.95 جنيه، بنسبة انخفاض 8%.

انخفض سعر كباب حلة مميز وزن 1 ك من 290.00 جنيه، ليسجل 279.95 جنيه، بنسبة انخفاض 3%.