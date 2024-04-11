أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الخميس 11-4-2024.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة من الثبات في الأسواق، بحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عبدالعزيز السيد، موضحا أن حركة البيع والشراء في الأسواق تشهد استقرارا.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء بحسب بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وهي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة 85 جنيهًا، بينما سجل نحو 95 جنيهًا للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الفراخ البلدي في المزرعة نحو 102 جنيه، وللمستهلك يباع الكيلو بـ125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليومووصل سعر البانيه إلى نحو 215 جنيهًا.

سعر كيلو الأوراك اليوم

بلغ سعر كيلو الأوراك للمستهلك 124 جنيهًا.

سجل سعر كيلو صدور الدجاج 135 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البط البلدي نحو 133 جنيهًا.

جاء سعر جوز الحمام بنحو 138 جنيهًا.

بلغ سعر الأرانب نحو 128 جنيهًا للكيلو.

سعر البط المجمد 120 جنيهًا للكيلو.