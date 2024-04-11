محافظ القاهرة يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة السلع

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مديرية التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومفتشي الأغذية، بشن حملات مشتركة ليلية ونهارية على الأسواق، والتأكد من جودة السلع.

كما وجه بتكثيف الحملات المشتركة للمرور على كل منافذ البيع والمحلات التي تبيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة، التي يقبل عليها المواطنون في عيد الفطر، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

حملات مكبرة

وأشار ناصر ثابت، مدير مديرية تموين القاهرة، إلى أن الاجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال حملة مكبرة على محلات الاسماك الطازجة والمملحة بنطاق حي حلوان من ضبط صاحب ثلاجة تجميد أسماك وفسخاني مخالف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وإحالته للنيابة المختصة.