مشهد غريب.. عامل توصيل طعام يركب حصانا أسودا في ضاحية بادينجتون الراقية

فوجئ سكان ضاحية بادينجتون الراقية في سيدني بمشهد غريب، حيثُ شاهدوا عامل توصيل طعام يركب حصانًا أسود، ويتجول به من أجل إيصال الطعام للزبائن.

مشهد غريب على سكان سيدني

وبحسب موقع «نيوز دوت كوم إيه يو» الأسترالي، فوجئ السكان المحليون برؤية رجل يرتدي الزي الرسمي الذي يحمل علامة «UberEats»، وهو يقوم بتوصيل الوجبات الجاهزة لشخص ما على حصان أسود يوم الأربعاء.

عامل الدليفري كان يتحرك على الحصان مستخدمًا هاتفه؛ ليبحث عن الاتجاهات عبر الخريطة وتوقف الناس في الشارع لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، بينما كان الحصان يسير بالقرب من المحلات والمطاعم.

مشاهدات للحدث غير المألوف

وحصد مقطع فيديو لهذه اللحظة أكثر من 800 مشاهدة على «TikTok»، فيما علّق أشخاص من جميع أنحاء العالم على «أروع Uber على الإطلاق»، وقال أحدهم مازحًا: «لا عجب أن طعامي بارد، فرجل التوصيل كان لديه حصانًا واحدًا فقط»، وقال آخر: «حسنًا، سعر الوقود مثير للسخرية».

تعليق الشركة على الواقعة

وتحقق شركة أوبر في الحادث بعد علمها بالفيديو، وفقًا لتقارير «7News»، فيما قال المتحدث باسم الشركة: «لا يوجد أي جدل عندما يتعلق الأمر بالسلامة على منصتنا، نحن على علم بالحي الذي حدث فيه هذا، وهذه ليست تكساس، إنها بادينغتون، ونحن نلزمهم بمعايير سلامة أعلى هنا، كما أن إجراء عمليات التسليم عبر ظهور الخيل يتعارض مع سياستنا».