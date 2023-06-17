أخصائي تغذية علاجية: تناول الوجبات الجاهزة يقلل معدلات الذاكرة والإدراك

قال الدكتور محمد الشريف أخصائي التغذية العلاجية، إنّ دراسة حديثة ذكرت أن معدلات الذاكرة والقدرة الإدراكية تقل بشكل كبير بسبب الوجبات الجاهزة والمقليات والحلويات الكثيرة والكاندي.

معدل الذاكرة يقل بشكل سريع بسبب الوجبات السريعة

وأضاف «الشريف»، في حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، عبر قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين: «من يأكلون الوجبات السريعة كثيرًا على مدار الأسبوع، فإن معدل ذاكرتهم يقل بشكل سريع جدًا وتقل قدرتهم العقلية أيضا».

معدل أعمار أهالي جزيرة سردينيا تتخطى 90 سنة بسبب الأكل

وتابع أخصائي التغذية العلاجية: «هناك أكلات تغذي المخ بشكل مباشر مثل الأوميجا 3 التي نحصل عليها من السمك، وهناك فيلم وثائقي عن من يعيشون لفترة طويلة، وجاء فيه أن معدل أعمار أهالي جزيرة سردينيا تتخطى 90 سنة، لأن نظام حياتهم مبني على الأكل الشرق أوسطي، وهو ما كان متبعا في مصر منذ سنوات طويلة، حيث يأكلون السمك بما لا يقل عن مرتين أسبوعيا، بالإضافة إلى وجود زيت الزيتون في كل وجبة، كما أنهم لا يأكلون اللحوم الحمراء لأنها من أصعب الأكلات التي يهضمها جسم الإنسان».