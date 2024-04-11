مصر تواصل فتح معبر رفح لتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة (فيديو)

تواصل مصر جهودها لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومرور المصابين والعالقين في أول أيام عيد الفطر المبارك، وفي هذا الإطار تعمل السلطات المصرية بمنفذ رفح بأقصى طاقة في أول أيام عيد الفطر المبارك، حسبما أفاد مذيعي قناة «القاهرة الإخبارية».

كما أكّد مذيعا القاهرة الإخبارية، أنَّ مصر تواصل فتح معبر رفح لتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة، ووفقًا لما أعلنه مصدر مصري رفيع المستوى فإنَّه تمّ إدخال 314 شاحنة مساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح البري.

فيما قال مراسل القناة إنَّه تمّ إدخال 4 شاحنات غاز إلى قطاع غزة وذلك عبر منفذ رفح حتى الآن، مشيراً إلى استقبال 19 مصابًا فلسطينيًا.