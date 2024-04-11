صورة مأساوية لكلب تثير الجدل حول الأوضاع الإنسانية في غزة.. أين التقطت؟

كلب يركض وهو يضع طفلًا صغيرًا بفمه، وكأنه وجد طعامه بعد فترات من الجوع، لينهش جسد الرضيع الذي لا حول له ولا قوة، صورة مأساوية انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ زعم كثير من المستخدمين أنها من داخل شوارع غزة، وأنّ الصورة تعود لطفل فلسطيني استشهد في قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الفور، تداولت الصورة بشكل كبير كونها إحدى المشاهد التي توثق جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد اندلاع الحرب على غزة.

حقيقة صورة طفل فلسطيني في فم كلب

ووفقًا لموقع المرصد الفلسطيني، فإن الصورة المتداولة حقيقية بالفعل، لكنها ليست في غزة، وإنما الواقعة حدثت في مدينة «ميمينسينغ» في بنغلاديش يناير الماضي.

ونقلًا عن «فرانس برس»، فإن المواقع البنغالية، وعلى رأسها موقعي «بنغلا نيوز 24 – banglanews24» وموقع «ekusheysangbad»، فإن الواقعة حدثت في محيط مستشفى كلية «ميمنسينغ» الطبية، على الرغم من أنّ نائب المستشفى يزعم أنها منذ عام 2015، لكنها حديثة تحديدًا في يناير الماضي.

هل تنهش الكلاب ضحايا غزة؟

الجدير بالذكر، أنّ وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، كشفت منذ أشهر، في بيان صحفي، فظائع تحدث في مستشفيات قطاع غزة، خصوصًا مجمع الشفاء الطبي، مؤكدة عدم استطاعة الطواقم الطبية دفن المئات من الشهداء، التي بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة المستشفى، كما أنّ الكلاب الضالة نهشت بعضهم.