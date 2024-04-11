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مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة (فيديو)

كتب:

منى صلاح
03:55 م | الخميس 11 أبريل 2024
جانب من الإعداد لعمليات الإسقاط الجوي

جانب من الإعداد لعمليات الإسقاط الجوي

أكّدت قناة القاهرة الإخبارية مواصلة مصر لعمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة، والبالغة عشرات الأطنان لمواجهة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع جراء العمليات العسكرية.

فيما أعلن المتحدث العسكري المصري أنَّ عملية الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية تمت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الفلسطينيين الذين يعانون جراء العمليات العسكرية على قطاع غزة.

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بقلم منى صلاح