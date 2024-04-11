إقبال المواطنين على مراكز شباب منيا القمح للاحتفال بعيد الفطر في الشرقية

توافد أهالي محافظة الشرقية على مراكز شباب منيا القمح للاحتفال بعيد الفطر، في إطار مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تنفيذ يوم ترفيهي بالمدن والقرى

انطلقت فعاليات المبادرة لليوم الثاني بمراكز شباب السعديين، تلبانة، التابع لإدارة منيا القمح شرق في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتضمنت فعاليات المبادرة، تنفيذ يوم ترفيهي بالمدن والقرى الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب بمحافظة الشرقية، التي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة على المواطنين، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور، وتتنوع بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة.

جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفعاليات

تأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، تأكيدا على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط، بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفعاليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز، وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية، التي تناسب كل الأعمار ومختلف الفئات.

تنطلق المبادرة للعام الرابع على التوالي، بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالا كبيرا من الجمهور خلال فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى في الأعوام السابقة، تأكيدا لاستمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير أداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي وتطوير البرامج والأنشطة، بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة، القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.