استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر

رفعت قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، درجة الاستعداد إلى القصوى، وبدأت تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام والحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية تكثيف نشر الخدمات والدوريات الأمنية على المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن، مع وضع ارتكازات أمنية أمام المنشآت المهمة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائي والتي تعد مقصدا رئيسيا للمواطنين خلال أيام العيد للاستمتاع بأجواء وفرحة العيد.

وشملت الإجراءات نشر الخدمات المرورية والارتكازات على المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات في ظل زيادة الكثافات المرورية عليها تزامنا مع إجازة العيد، كما يتم رصد الحالة المرورية على الطرق من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور لتحقيق أقصى درجات الانضباط المرورى حفاظا على الأرواح والممتلكات.

كما تضمنت الخطة انتشارا أمنيا موسعا بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية خاصةً بمداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات، مع متابعة رصد الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات.

وامتدت الخطة الأمنية لنشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل والتي تعد مقصدا رئيسيا للمحتفلين بعيد الفطر، للاستمتاع بالرحلات النيلية وتهدف إلى ضمان التزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط وعوامل الأمن والسلامة.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة جهود توفير مناخ آمن لاحتفالات المواطنين بعيد الفطر، أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.