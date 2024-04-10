وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرا عن احتفالات عيد الفطر في مختلف المحافظات

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا من المحافظين حول جولات المحافظين الميدانية في مناطق مختلفة، شملت المنشآت العامة والخدمية، والمستشفيات، ودور الأيتام، ورعاية المسنين.

وجاءت هذه الجولات بعد أداء صلاة عيد الفطر، وهدفت إلى متابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات خلال أول أيام العيد.

وقام المحافظون بتوزيع الهدايا وكعك العيد والحلوى والورود وهدايا رئيس الجمهورية على المواطنين، وذلك لرسم البهجة والفرحة على وجوههم.

تسهيلات للمواطنين في العيد

وأكد عدد من المحافظين على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، للعمل على راحة المواطنين وأسرهم، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم للاستمتاع بإجازة العيد.

متابعة أعمال النظافة في الشوارع

وشدد وزير التنمية المحلية على متابعة أعمال النظافة بالشوارع والميادين، والتعامل السريع مع أي تجمعات للمخلفات ورفعها أولا بأول، حفاظا على البيئة وسلامة وصحة المواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة التصدي لكل الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، لعدم التأثير على حركة مرور السيارات والمواطنين.