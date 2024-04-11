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مصر تواصل فتح معبر رفح أمام المصابين والعالقين في أول أيام عيد الفطر (فيديو)

كتب:

منى صلاح
04:04 م | الخميس 11 أبريل 2024
شاحنات مساعدات

شاحنات مساعدات

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية» بدخول 365 شاحنة مساعدات إنسانية من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم إلى قطاع غزة، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتواصل مصر فتح معبر رفح أمام المصابين والعالقين في أول أيام عيد الفطر، وهناك نحو 85 شاحنة مساعدات غذائية قد دخلت إلى قطاع غزة من منفذ رفح، في حين دخلت 280 شاحنة مساعدات من معبر كرم أبو سالم، إلى جانب دخول 4 شاحنات وقود للقطاع من معبر رفح.

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