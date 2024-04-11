رئيس الطائفة الإنجيلية: نتضامن مع المحتاجين والفقراء وندعو الخطاة إلى التوبة

شارك الدكتور القس أندريه، زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، بمؤتمر الصلاة السنوي تحت شعار «ولما صلوا» ببيت الوادي بوادي النطرون، بحضور أكثر من 6000 مشارك من شعب الكنائس الإنجيلية من مختلف محافظات الجمهورية، كما شارك في فعاليات المؤتمر الدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة وقيادات الطائفة الإنجيلية.

شعب الكنائس الإنجيلية

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بجميع الحضور، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر الصلاة، وبمشاركة شعب الكنائس الإنجيلية الكبير من مختلف المحافظات، قائلًا: «وأنا وسطكم اليوم سعيد سعادة كبيرة وأشعر بفرح عظيم أن تصلي الكنيسة معًا»، مضيفًا: «في كل يوم نرى إحسانات الله معنا، ونؤمن ونثق بوجود الله في حياتنا، وأن الله قادر أن يصنع أمرًا جديدًا لكنيستنا وبلادنا ويعبر بنا إلى أرض الخير، ونتضامن مع المحتاجين والفقراء وندعو الخطاة إلى التوبة، لأنه مع الوعد هناك دائمًا مسؤولية».