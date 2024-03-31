القس د. أندريه زكي يكتب: نعشق بلادنا ونُحقق الحلم معا

مصر دولة ذات تاريخ عريق وحضارة عظيمة، وقد مرّت بعدة فترات من التحولات والتحديات عبر العصور. ومع ذلك، يظل الشعب المصرى محتفظاً بحلم قوى بمستقبل مزدهر يتحقّق فيه الازدهار والتنمية. يتنوع هذا الحلم من فرد إلى آخر، لكنه يتجلى عموماً فى رغبة فى حياة أفضل وفرص أكبر للتقدّم والنجاح.

استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة الدولة المصرية بنجاح خلال السنوات الماضية، حيث شهدت مصر جهوداً كبيرة فى مكافحة التطرّف والإرهاب، وتعرّضت لهجمات إرهابية كثيرة خلال السنوات الأخيرة، مما استدعى استراتيجيات أمنية متطورة للتصدى لهذا التهديد. ولم يمنع ذلك مصر من تحقيق تقدم جوهرى فى تعزيز مفهوم المواطنة والعيش المشترك، حيث أصبحت الفرص متاحة لجميع المصريين بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو الثقافية، بالإضافة إلى ذلك، تحقق تقدم هائل فى تقنين أوضاع الكنائس، وأصبح لدى المسيحيين حرية أكبر فى ممارسة شعائرهم الدينية، بفضل قانون تقنين أوضاع الكنائس، وتم تقنين أوضاع مئات الكنائس خلال خمس سنوات فقط، مما يمثل إنجازاً كبيراً فى تعزيز العيش المشترك بين جميع المصريين. كما تم إنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية لأول مرة، مما يُبرز التزام الدولة بتحقيق المساواة وحفظ كرامة جميع المواطنين، وهو ما يعد توجهاً متطوراً شاملاً فى مفهوم حقوق الإنسان وحق المواطن فى الحياة الكريمة. واتخذت الدولة المصرية خطوات عملية فى التعامل مع ملفات ظلت مُهمَلَة لعقود، تتعلق كلها بالمواطنة ومفهومها وقِيَمِها وآليات تحقيقها. وهذه بحق من أهم الإنجازات، إذ تعتمد فى المقام الأول على بناء الوعى المجتمعى وإكساب الأفراد ثقافة المواطنة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مجموعة من المبادرات الوطنية تحت رعاية واهتمام القيادة السياسية، التى تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين الأكثر احتياجاً، مثل مبادرة «حياة كريمة» ونشاط التحالف الوطنى للعمل الأهلى عبر محافظات الجمهورية.

ولقد شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية جهوداً حثيثة فى جميع المجالات والأصعدة، من أجل تحقيق واقع أفضل لبلادنا، وقد تحقّق الكثير من الإنجازات. فعملت الدولة المصرية على الإصلاح الاقتصادى، وأحدثت نقلة نوعية فى جودة الطرق والبنية التحتية، التى بدورها تدفع عجلة الاقتصاد بقوة، كما شهدنا تعاملاً مع ملف العلاقات الخارجية بمهارة وحنكة، خاصة فى ظل ما تشهده الدول المحيطة من نزاعات جيوسياسية وتحديات أمنية خطيرة، وعلينا أن نعتز بالوضع الإقليمى القوى لبلادنا وعلاقاتنا الدولية القوية، وستظل مصر عاملاً رئيسياً فى المنطقة والعالم. كما أنها تحتفظ بوضع أمنى مستقر رغم التهديدات التى تواجهها الدول المجاورة لها، وتلعب دوراً فاعلاً فى دعم استقرار المنطقة وتعزيز السلام الإقليمى.

إن ما يحيط ببلادنا من تحديات ليس هيّناً ولا سهلاً، وما يحدث عالميّاً يزيد التحديات السياسية والاقتصادية حول العالم. لكن رغم هذه التحديات، أثبت شعبنا المصرى العظيم قدرة على الصمود، وقدّم مثالاً فى الإخلاص وحب الوطن والعمل لأجله.

ورغم التحديات التى تواجهها بلادنا، إلا أن الشعب المصرى ما زال يحمل أحلاماً كبيرة وثقة فى قدرته على تجاوزها وتحقيق التقدّم والازدهار، من خلال العمل المشترك والتفانى فى بناء مستقبل أفضل. يمكن أن تصبح رؤى المصريين حقيقة تعيشها الأجيال القادمة، وذلك من خلال استمرار جهود الدولة المصرية وتعاون جميع أطياف المجتمع المصرى، حيث يمكن تحقيق المزيد من النجاحات وتحقيق الأحلام المشتركة للمصريين فى المستقبل.

لهذا لدينا أمل، أولاً لأن الله معنا؛ وهو المعين والقدير وله الكلمة الأولى والأخيرة فى الأحداث والزمن، وأقوى من كل التحديات، ثانياً لأن لدينا قيادة سياسية واعية ومخلصة لوطنها، وثالثاً لأن لدينا شعباً عظيماً صامداً يحب وطنه ومستعدّاً للدفاع عنه بكل قوته.

أصلى لأجل بلادنا العظيمة مصر ومن أجل مستقبل يمتلئ بالبركة والخير على الجميع.

* رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر