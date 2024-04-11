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«القاهرة الإخبارية»: استمرار تدفق المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة (فيديو)

كتب:

أحمد العانوسي
04:09 م | الخميس 11 أبريل 2024
مراسل «القاهرة الإخبارية»

مراسل «القاهرة الإخبارية»

قال أيمن عماد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح البري، إنَّ المجاعة قد بدأت بالفعل قطاع غزة، وفقًا للبيان الصادر قبل أمس من الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، لافتًا إلى أنَّ مصر مستمرة في بذل جهودها الحثيثة لإيصال المساعدات بشكل دؤوب تحديدًا في المنطقة الجنوبية الملاصقة للحدود المصرية.

 وأضاف «عماد»، خلال مراسلته للقناة، أنَّ حوالي مليون ونصف نازح فلسطيني ينتظر المساعدات أنَّ تصل إليه بشكل يومي في ظل الاحتياج الشديد للمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، التي تداوي الجرحى الذين تخطى عددهم 75 ألف جريح ومصاب، مشيرًا إلى أنَّ معبر رفح منذ بداية صباح اليوم وهو مفتوح ويواصل إدخال المساعدات بكل أنواعها.

وتابع: «تستمر الجهود المصرية في إدخال قوافل المساعدات من معبر كرم أبو سالم، بعد مرورها على معبر رفح البري، وتخضع الشاحنات لعملية التدقيق وبعد ذلك المتابعة ومواصلة الدخول إلى قطاع غزة».

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