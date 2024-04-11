إقبال أهالي المنيا على الكورنيش ومراكز الشباب للاحتفال بالعيد

شهدت المنيا إقبال المواطنين بأعداد كبيرة على الكورنيش ومراكز الشباب للاحتفال بعطلة عيد الفطر المبارك، حيث ازدحم الكورنيش خلال اليومين الأول والثاني للعيد بآلاف المواطنين من مختلف أنحاء المحافظة.

إقبال على المراكب النيلية

وأقبل المواطنون على المراكب النيلية التي استعدت بشكل كبير لضمان سلامة الأهالي، كما استمتع الأطفال باللعب في الحدائق والمساحات الخضراء، وسط أجواء من الفرحة سادت بين الجميع.

وشهدت مراكز الشباب بأنحاء المحافظة فعاليات متنوعة احتفالا بالعيد، ضمن مبادرة «العيد أحلى»، حيث تم تخصيص مراكز محددة للاحتفالات وتوزيع الهدايا على الأطفال، وتضمنت الفعاليات ألعابا ترفيهية وعروضا فنية وأنشطة ثقافية، وشارك في الاحتفالات آلاف الأطفال من مختلف الفئات العمرية، كما حرص الأهالي على زيارة القبور في اليوم الثاني من العيد لزيارة ذويهم.

فعاليات متنوعة في مراكز الشباب

وقامت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بتنظيم فعاليات احتفالية في العديد من مدن وقرى المحافظة، حيث صرح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، بأنه في ظل أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، أبدت الوزارة اهتماما بالغا بالاحتفال بعيد الفطر المبارك، من خلال إطلاق مبادرة «العيد أحلى» بمراكز الشباب المراكز والأندية بمختلف مراكز المحافظة والنوادي، وتحديد العديد من مراكز الشباب للاحتفال وتوزيع الهدايا على الطلائع المشاركين في الاحتفالات، لإضفاء أجواء من الفرحة والسعادة على وجوه الأطفال وقضاء أوقات سعيدة داخل مراكز الشباب، حيث فتحت مراكز الشباب أبوابها؛ لاستقبال الأطفال للاحتفال بعيد الفطر المبارك.