البنك الدولي يبرز جهود مصر في القضاء على التهاب الكبدي الوبائي «سي»

نشرت وزارة الصحة والسكان تقرير البنك الدولي بشأن مجهودات مصر في القضاء على التهاب الكبدي الوبائي «سي».

أشار التقرير إلى أنه في عام 2015 كان لدى مصر أعلى معدل للإصابة بفيروس «سي» في العالم، بلغت نحو 7% بين السكان البالغين، ووفقًا للتقديرات فأنّ أكثر من واحد من بين كل خمسة مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عامًا، كان مصابًا بفيروس «سي».

حملة «100 مليون صحة»

في عام 2018، جرى إطلاق حملة «100 مليون صحة»، وتنفيذ حملة الفحص الشامل على مستوى الجمهورية على مراحل في 9 أشهر، وبعد 5 سنوات ساعدت هذه الحملة مصر في الحصول على «الشهادة الذهبية»؛ لإكمال مسار القضاء على التهاب الكبد «سي» من منظمة الصحة العالمية.

حققت حملة «100 مليون صحة» نجاحات كبيرة، بإجراء فحوصات لأكثر من 60 مليون شخص، وعلاج أكثر من 4.1 ملايين مريض، وكانت عمليات الفحص والعلاج متاحة وغير مكلفة، حسب تقرير وزارة الصحة، وجرى استهداف فحص جميع المصريين والمقيمين في جميع أنحاء مصر، الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

6 آلاف موقع فحص ثابت

كان العمل بالحملة مقسمًا على ثلاث مراحل، وتضمنت كل مرحلة من 7 إلى 11 محافظة باستخدام ما يقرب من 6 آلاف موقع فحص ثابت، وأكثر من 8 آلاف فريق فحص متنقل في جميع أنحاء الجمهورية، وتم الوصول إلى 57% من المصريين الذين يعيشون في المناطق الريفية، فضلاً عن نشر 1079 سيارة طبية مجهزة للوصول إلى المناطق النائية، والتي تعاني من نقص الخدمات.