تفاصيل العملية العسكرية الإسرائيلية في النصيرات.. استهدفت البنية التحتية

بعد أيام قليلة من انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، واستمرار الحديث بشأن العملية العسكرية التي يرفضها المجتمع الدولي في مدينة رفح الفلسطينية مأوي النازحين الفلسطينيين، بدأت قوات الاحتلال في عملية عسكرية جديدة، تستهدف هذه المرة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام عبرية، فما هي تفاصيلها؟.

جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عملية عسكرية مباغته وسط قطاع غزة استهدفت مخيم النصيرات بسلسلة من الغارات، وقال جيش الاحتلال إن نشاطًا مشتركًا للقوات البرية والجوية والاستخباراتية تستهدف مناطق الوسط.

عملية عسكرية دقيقة وسط قطاع غزة

العملية العسكرية في مخيم النصيرات وسط القطاع وصفت بـ«الدقيقة»، وتأتي في أعقاب تزايد حدة التهديدات بين إيران وإسرائيل، وبالتزامن مع وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقصفت غارات جوية عنيفة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من مخيم النصيرات، قبل أن تنتقل القوات إلى المنطقة المجاورة للممر الوحيد الذي يتواجد فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

استشهاد 8 أشخاص على الأقل

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، أسفرت العملية العسكرية في النصيرات حتى الآن عن استشهاد 8 أشخاص على الأقل، كما تم قصف بعض الأبراج السكنية وهاجمت قوات الاحتلال عشرات الأهداف فوق الأرض وتحتها بالمخيم.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن العملية في النصيرات جاءت بعد معلومات استخباراتية تشير إلى وجود بنية تحتية للفصائل الفلسطينية ووجود العديد منهم في المنطقة المستهدفة.

من هجوم واسع النطاق إلى عمليات محددة

وجاءت العملية في وقت تتراجع فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي عن استخدام القوات البرية - ما يفسر فشلها في الهجوم البري - وتتحول من هجوم واسع النطاق إلى عمليات محددة، ويُفسر ذلك انسحابهم من خان يونس، وجاء ذلك تماشيًا مع المطالب الأمريكية بتغيير طريقة القتال وسط قلق دولي بشأن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين في القطاع، ومعاناة القطاع من كارثة إنسانية كبرى.