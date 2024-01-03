نقيب القراء: الشيخ محمد السلكاوي يواجه 3 عقوبات «إيقاف واستبعاد وشطب»

كشف الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، أن الشيخ محمد السلكاوي يواجه 3 عقوبات، وفقاً لنتيجة التحقيق الذي من المقرر أن يجرى معه، وذلك بسبب الاتهام الموجه إليه بارتكاب خطأ أثناء القراءة الجمعة الماضية، حيث تضمَّن الخطأ المنسوب إليه سقوط آيتين سهوا منه أثناء تلاوة آيات من الذكر الحكيم من سورة الأنعام خلال شعائر صلاة الجمعة الماضية، رغم التنبيه عليه.

إيقاف الشيخ محمد السلكاوي

وبخصوص موضوع إيقاف الشيخ محمد السلكاوي، قال نقيب القراء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه مهدد بـ3 عقوبات وهي «الشطب من عضوية النقابة والإيقاف من الإذاعة أو الاستبعاد منها نهائيا».

الاستدعاء للتحقيق

وأوضح حشاد أن الشيخ محمد السلكاوي سيتم استدعاؤه للتحقيق في مقر نقابة القراء «بسبب كثرة أخطائه في الفترة الماضية» بحسب تعبيره، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم توجيه اتهام له بارتكاب أخطاء أثناء تلاوة آيات الذكر الحكيم، وقال إن المرة الماضية كانت منذ 10 شهور حيث «أتى بحركات غير منضبطة لا تتناسب مع القرآن الكريم» بحسب تعبيره، موضحا أنه اعتذر في النقابة حينها، بعد التحقيق معه، وعلى إثر اعتذاره تم تخفيف عقوبة الإيقاف من سنة إلى 6 شهور.

وأشار نقيب القراء إلى أنه إذا تم اتخاذ قرار بإيقاف الشيخ محمد السلكاوي هذه المرة فإنه سيتم وضعه تحت الملاحظة بعد عودته مرة أخرى، موضحا أنه لم يتم استدعاؤه حتى الآن.

وقف الشيخ محمد الطاورطي

وبعيدا عن الشيخ محمد السلكاوي، كشف نقيب القراء أن النقابة قررت خلال الفترة الأخيرة وقف الشيخ محمد الطاورطي شقيق الشيخ القارئ عبدالفتاح الطاروطي لمدة 6 شهور «بسبب أخطاء في القراءة» وفقا لكلام النقيب.