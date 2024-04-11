أدعية وأعمال مستحبة في شهر شوال.. احرص على ترديدها

الأدعية والأعمال مستحبة في شهر شوال، من أبرز ما يبحث عنه ملايين المصريين بعد انتهاء شهر رمضان الفضيل وحلول عيد الفطر المبارك، إذ يصوم البعض الستة أيام البيض طمعًا في الفوز بالثواب والأجر، عملا بالحديث النبوي الشريف: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، فصيام هذه الأيام، سُنة عند كثير من العلماء، يحتسب فيها للمسلم كأنه صام العام بأكمله.

وحول الأدعية والأعمال المستحبة في شهر شوال، أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه بمقدور المسلم أنّ يفعل في غير رمضان، ما يستحب من الخير والعبادة والصدقات.

وفيما يلي، أبرز الأدعية والأعمال المستحبة في شهر شوال، بحسب ما ذكرته «الإفتاء»:

أدعية وأعمال مستحبة في شهر شوال

- صيام الستة أيام البيض.

- الابتعاد عن الوقوع في مواطن الإثم.

- اجتناب ما يفسد الصوم من الأقوال والأفعال.

- إعلاء شأن الأخلاق والقيم.

- الصلاة والدُّعاء والاستغفار.

أدعية مستحبة في شهر شوال

-«اللَّهُمَّ أنتَ المَلِكُ لا إلهَ إلَّا أنتَ، أنتَ ربِّي وأنا عبدُكَ، ظلَمْتُ نَفْسي، واعتَرَفْتُ بذَنْبي، فاغفِرْ لي ذُنوبي جميعَها، إنَّه لا يَغفِرُ الذنوبَ إلَّا أنتَ، واهْدني لأحسَنِ الأخْلاقِ لا يَهْدي لأحسَنِها إلَّا أنتَ، واصرِفْ عنِّي سَيِّئَ الأخْلاقِ لا يَصرِفُ عنِّي سَيِّئَها إلَّا أنتَ، لبَّيْكَ وسَعْديْكَ، والخيرُ كلُّه بيَدَيْكَ، والشرُّ ليس إليكَ، أنا بكَ وإليكَ، تبارَكْتَ وتَعالَيْتَ، أستغفِرُكَ وأتوبُ إليكَ».

- «اللهُمَّ سخّر جنود الأرض لي، اللهم افتح لي أبواب الرزق كلّها، واجعل الخير في طريقي، وأبعد عني كل شرّ، اللهُمَّ ربّي، إنّي أسألك من الخير كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، يا رب العالمين».

- «اللهم افتح لي أبواب فضلك، وأنزِلْ عليّ بركاتك، ووفِّقني لموجبات مرضاتك، يا مجيب دعوة المضطرين يا رب العالمين».

- «اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ».

«اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاء ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك».