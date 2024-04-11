حدث فلكي جديد يشهده العالم قريبا.. انفجار نووي لم يحدث سوى مرتين في التاريخ

بعد كسوف الشمس الكلي الذي حدث منذ يومين في أمريكا الشمالية، وشاهده العالم كله لاختفاء الضوء لمدة أكثر من 4 دقائق، ينتظر كوكب الأرض حدثا فلكيا جديدا لا يتكرر إلا كل 80 عامًا، وهو انفجار كبير في السماء يترقبه علماء الفلك.

ذكر موقع «science alert» المتخصص أن الانفجار الذي ينتظره العالم، سيبعد عن كوكب الأرض مسافة 3 آلاف سنة ضوئية، وهو حدوث انفجار نووي ناتج عن تبادلات بين نجمين في نظام التاج الشمالي، ذلك الانفجار ينتج عنه ضوء خافت يسطع كأنه نجم جديد في السماء ويظهر في وقت الليل، ومن المتوقع حدوثه في الفترة ما بين شهر أبريل وحتى سبتمبر المقبل.

الانفجار لم يحدث إلا مرتين في التاريخ

هذا الانفجار لم يحدث من قبل إلا مرتين فقط، ومن المنتظر حدوثه للمرة الثالثة، حيث أن أول مرة كان عام 1866، وظهر مرة أخرى في سنة 1946، بعد أن اكتشفه عالم آيرلندي يدغى جون برمنجهام.

44 مليون مشاهد لكسوف الشمس

كانت الأرض قد شهدت كسوف كلي للشمس، حيث مر القمر بين الأرض والشمس الرؤية الكامل، في واقعة أذهلت كل من شاهدها، إذ تحول النهار فجأة إلى ظلام دامس لمدة أكثر من 4 دقائق، وقام عدد كبير من الأشخاص بالسفر لحضر حفلات المشاهدة، على طول الخط الأوسط، في الحدث الذي لن يتكرر إلى بعد 20 عامًا في سنة 2044، وشاهد الكسوف الكلي للشمس حوالي 44 مليون شخص في أمريكا الشمالية.