حدث فلكي مذهل.. كيف سيتمكن المكفوفون في 3 دول من الاستمتاع بكسوف الشمس؟

ينتظر ملايين الأشخاص حول العالم يوم 8 أبريل، حدثا فلكيا مُذهلا، وهو كسوف الشمس الكلي، إذ يمر القمر بين الأرض والشمس، ويتسبب في ظلام دامس خلال النهار لبضع دقائق، وبينما يستعد مراقبو الكسوف إلى النظر إلى السماء، لمشاهدة تلك اللحظة الخلابة، سيتمكن الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر من سماع الحدث والشعور به.

وبحسب محطة تكساس «nbcdfw» ستكون أجهزة الصوت واللمس متاحة في التجمعات العامة يوم 8 أبريل، عندما يعبر كسوف الشمس الكلي أمريكا الشمالية، إذ يحجب القمر الشمس لبضع دقائق.

كيف يمكن للمكفوفين وضعاف البصر متابعة كسوف الشمس؟

عندما تكون الشمس مشرقة، ستكون هناك نغمات عالية ورقيقة للناي، وعندما يبدأ القمر بتغطية الشمس، تكون النوتات المتوسطة المدى هي تلك الخاصة بالكلارينيت، ويجرى تقديم الظلام من خلال صوت نقر منخفض، من أجل مساعدة المكفوفين وضعاف البصر على الاستمتاع بالتجربة.

ويمكن للمكفوفين استخدام جهاز «LightSound»، وهو نتاج التعاون بين عالمة الفلك الكفيفة واندا دياز ميرسيد، وعالمة الفلك أليسون بيريلا من جامعة هارفارد، حيث تقوم دياز ميرسيد بترجمة بياناتها بانتظام إلى صوت لتحليل أنماط أبحاثها.

وبحسب التقرير، فإن الهدف هو توزيع ما لا يقل عن 750 جهازًا على المواقع التي تستضيف أحداث الكسوف في المكسيك والولايات المتحدة وكندا، إذ جرى عقد ورش عمل في الجامعات والمتاحف لبناء الأجهزة.

أجهزة تمكن المكفوفين وضعاف البصر من متابعة كسوف الشمس

«السماء ملك للجميع».. هكذا وصفت دياز ميرسيد الأمر، مؤكدة: «إذا كان هذا الحدث متاحًا لبقية العالم، فيجب أن يكون متاحًا للمكفوفين أيضًا، أريد أن يتمكن الطلاب من سماع كسوف الشمس».

وقالت مديرة التوعية، إيرين فراجولا، إن مكتبة بيركنز، المرتبطة بمدرسة بيركنز للمكفوفين في ووترتاون بولاية ماساتشوستس، تخطط لبث النغمات المتغيرة لجهاز LightSound عبر Zoom ليتمكن الأعضاء من الاستماع عبر الإنترنت وعبر الهاتف للكسوف.

ويختبر آخرون الحدث الشمسي من خلال حاسة اللمس، باستخدام جهاز «Cadence» اللوحي والتي أطلقته شركة Tactile Engineering في إنديانا.

ويبلغ حجم الجهاز اللوحي حجم الهاتف المحمول تقريبًا، ويحتوي على صفوف من النقاط التي تنبثق لأعلى ولأسفل، ويمكن استخدامه لمجموعة متنوعة من الأغراض، مثل:

- القراءة بطريقة برايل

- الشعور بالرسومات ومقاطع الأفلام

- لعب ألعاب الفيديو.

وقال وونجي لاو من الشركة المصنعة للقناة: «بالنسبة للكسوف، يمكن للطالب أن يضع يده على الجهاز، ويشعر بالقمر يتحرك ببطء فوق الشمس».