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دراما المتحدة

وفاء عامر: فخورة بمشاركتي في عملين بموسم رمضان الدرامي من إنتاج «المتحدة»

كتب:

ياسمين محمود
08:41 م | الخميس 11 أبريل 2024
وفاء عامر

وفاء عامر

أعربت وفاء عامر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتها بمشاركتها خلال السباق الرمضاني في عملين من إنتاج الشركة المتحدة.

ونشرت وفاء عامر مجموعة صور من كواليس أعمالها في رمضان معلقة: فخورة بكوني شاركت في عملين من أقوى المعروض على شاشة رمضان جودر وحق عرب من إنتاج المتحدة، إسماعيل فاروق، أحمد العوضي، ياسر جلال.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب ضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دينا فؤاد، سلوي عثمان، دنيا المصري، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، كارولين عزمي، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي

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