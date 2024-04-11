عماد ربيع: «المتحدة» كيان مؤسسي يقدم محتوى يخدم مصالح المجتمع (فيديو)

قال الدكتور عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة كيان مؤسسي كبير مكون من مجموعة قطاعات تتعاون فيما بينها مع الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ عمرو الفقي، لتقديم محتوى يخدم مصالح المجتمع ومفيد للمشاهد.

تعاون قطاعات الشركة المتحدة

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس، أن كل القطاعات تتعاون مع بعضها وفق معايير، منها النص الجيد ومعالجته، وأن تكون الموضوعات جديدة، سواء كان نوعها تاريخي أو كوميدي أو اجتماعي، أو فانتازيا أو حتى الموضوعات اللايت.

معايير الشركة المتحدة في محتواها الإعلامي

وتابع: «أهم معيار هو النص الجيد الذي يخدم المجتمع ومفيد للمشاهد ويخدم مصالح البلد ويكون جاذبا للمشاهدين».