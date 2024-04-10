ياسر جلال: «المتحدة» تدير العملية الإبداعية في مصر.. وجودر عودة لـ«رمضان زمان»

أكد الفنان ياسر جلال، أنه قبل البدء في تصوير مسلسل جودر، قدم للشركة المتحدة عملين، أحدهما كان مسلسل عبارة عن عمل درامي «صعيدي»، مشيرا إلى أن الشركة وافقت على «ألف ليلة وليلة» لكي يجري البدء في تصويره.

ياسر جلال: المتحدة وافقت على «ألف ليلة وليلة»

وشدد «جلال»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، بـ«سهرة DMC»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن هناك أحد الأشخاص ضمن كيان الشركة المتحدة أكد له الموافقة على «ألف ليلة وليلة» من أجل عودة تفاصيل رمضان التي كانت موجودة في السابق.

وأوضح أن الشركة المتحدة تدير العملية الإبداعية والإنتاج الدرامي في مصر، مؤكدًا أنه كان هناك ثقة كبيرة من قبل المتحدة في شركتي «ميديا هب» و«اروما»، مشيرا إلى أنه جلس مع شركتي الإنتاج، وتطرق للتفاصيل كافة الخاصة بالعمل ليكون بهذا الشكل، ويقدم للجمهور بالشكل الأفضل.