رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ياسر جلال: «المتحدة» تدير العملية الإبداعية في مصر.. وجودر عودة لـ«رمضان زمان»

كتب:

عمرو هلال
10:27 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
النجم ياسر جلال

النجم ياسر جلال

أكد الفنان ياسر جلال، أنه قبل البدء في تصوير مسلسل جودر، قدم للشركة المتحدة عملين، أحدهما كان مسلسل عبارة عن عمل درامي «صعيدي»، مشيرا إلى أن الشركة وافقت على «ألف ليلة وليلة» لكي يجري البدء في تصويره.

ياسر جلال: المتحدة وافقت على «ألف ليلة وليلة»

وشدد «جلال»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، بـ«سهرة DMC»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن هناك أحد الأشخاص ضمن كيان الشركة المتحدة أكد له الموافقة على «ألف ليلة وليلة» من أجل عودة تفاصيل رمضان التي كانت موجودة في السابق.

وأوضح أن الشركة المتحدة تدير العملية الإبداعية والإنتاج الدرامي في مصر، مؤكدًا أنه كان هناك ثقة كبيرة من قبل المتحدة في شركتي «ميديا هب» و«اروما»، مشيرا إلى أنه جلس مع شركتي الإنتاج، وتطرق للتفاصيل كافة الخاصة بالعمل ليكون بهذا الشكل، ويقدم للجمهور بالشكل الأفضل.

اقرأ المزيد:

مسلسل جودر الحلقة 15.. ياسر جلال يقع في فخ الأشباح

ملخص الحلقة 15 من مسلسل جودر.. ياسر جلال يستعد لمهمة الحصول على الكنز

مسلسل جودر الحلقة 15 والأخيرة.. هل تنجح شهرزاد في علاج الملك؟

موعد إعادة مسلسل جودر على قناة أون الحلقة 15 والأخيرة

مسلسل جودر الحلقة 15.. هل يصل ياسر جلال إلى الكنز؟
بقلم عمرو هلال