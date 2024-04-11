«المتحدة» تضع مصر على خريطة الدراما العالمية

بعد عدد من التجارب على مدار السنوات الماضية، نجحت الدراما التاريخية فى أن تصل إلى ذروة نجاحها وإبهارها فى موسم الدراما الرمضانية 2024، سواء من خلال الدراما التاريخية «الحشاشين» للمخرج بيتر ميمى، أو فى الفانتازيا ذات الطابع التاريخى «جودر» للمخرج إسلام خيرى، تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى تواصل خطواتها فى فتح آفاق جديدة أمام الدراما المصرية، التى نجحت فى تحقيق أصداء على المستوى العالمى بعد أيام من عرض مسلسل «الحشاشين»، حيث تمت ترجمته إلى اللغتين الروسية والفارسية، حتى يستطيع المتحدث بهاتين اللغتين مشاهدة العمل، كما كان على رأس النقاشات فى القناة الأولى السويدية، ليصل تأثير المسلسل إلى أبعد من حدود الوطن العربى، ويضع مصر على خريطة الدراما العالمية.