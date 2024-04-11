عماد ربيع: الشركة المتحدة مهتمة بقضايا الشباب في جميع أعمالها (فيديو)

قال الدكتور عماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، إنّ مصر قادرة على صناعة الأعمال الدرامية الكبيرة.

أوضح «ربيع» خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس، أنّ قطاعات الشركة المتحدة قدمت محتوى متنوعًا وقويًا، وأن هناك اهتمامًا بالأعمال التاريخية بحجم مسلسلي الحشاشين وجودر.

تنوع المحتوى الدرامي للشركة المتحدة

وتابع رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «كان المحتوى في رمضان 2024 متنوعًا، وتناول قضايا مختلفة تحاكي الواقع، منها ما هو تاريخي مثل مسلسل الحشاشين، ومسلسلات أخرى خاطبت الشباب والأطفال مثل إمبراطورية ميم وعتبات البهجة، بينما تناولت مسلسلات أخرى الأمور الشعبية مثل حق عرب والمعلم وبيت الرفاعي».

وأضاف: «مسلسل بدون سابق إندار يناقش قضايا هامة، والشركة المتحدة عملت على معالجة كل القضايا، بما فيها القضايا الإقليمية ومنها مسلسل مليحة، والذي يعتبر واجبًا مصريًا لدعم أهالي غزة، والشركة المتحدة أصبحت البنك المركزي للدراما بشكل مؤسسي».

معالجة قضايا مجتمعية

وتابع: «قطاعات المحتوى والتوزيع والإنتاج والوكالة الإعلامية، يناقشون المحتوى الذي يعالج القضايا المختلفة الموجودة في المجتمع، فمثلا مسلسل ليالي زينهم، كان بطولة شبابية وحقق نجاحات كبيرة على كافة القطاعات، لأول مرة في رمضان يقدم عصام عمر، وأحمد داش، قضايا الشباب، الشركة المتحدة مهتمة بقضايا الشباب فى الأعمال الدرامية، في معظم المسلسلات قضايا الشباب موجودة».