كيف يقبض ملك الموت أرواح الناس؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول كيف يقبض ملك الموت أرواح الناس، وكيف يقبض أكثر من روح في وقت واحد؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «الروح عبارة عن سر يسري في جسد الإنسان كما يسري الماء في العود الأخضر، في تجربة عملها عالم فرنسي عن وزن روح الإنسان، وكشف أنها تساوى 1 جرام».

وأضاف: «العالم الفرنسي عمل التجربة ووزن الأجساد وهي فيها الروح وبعد خروج الروح، الروح تخرج من القدم أولا ثم في النهاية تخرج من الرأس والعقل، حتى تزول عنه الحياة ولا يمكن أن يعيده أحد للحياة».

واستشهد بالحديث النبوي: «يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد، وترك عيالا ودينا، قال: (أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟) قلت: بلى يا رسول الله قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجابه وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال: يا عبدي تمن علي أعطيك قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال: وأنزلت هذه الآية: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا)».