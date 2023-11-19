«القاهرة الإخبارية»: صحفيون أجانب يتفقدون جهود نقل المساعدات في معبر رفح

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، محمد عبيد، إن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تنظم جولة للصحفيين الأجانب يتفقدون خلالها جهود نقل المساعدات في معبر رفح.

تفقد الصحفيون الأجانب المعبر

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الصحفيين الأجانب سيتفقدون المعبر من الداخل لتفقد إنهاء الإجراءات المختلفة المتبعة داخل معبر رفح، وتأكيد استمرار المعبر في العمل منذ بداية هذه الحرب.

تفاصيل جولة مستشفى العريش الدولي

وأشار إلى أن الجولة تتضمن أيضًا مستشفى العريش الدولي وغيره من المستشفيات التي تستقبل عددًا كبيرًا من المصابين الذي يأتون من قطاع غزة عبر معبر رفح، من أجل وضع هذه القنوات والوكالات الأجنبية التي تعمل في مصر في الصورة والتأكد من الجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد.

وتابع: «هناك شاحنتي وقود أفرغا حمولتهما من الوقود في الجانب الفلسطيني، كما أن هناك استعدادًا من سيارات الإسعاف، وهناك 80 سيارة إسعاف موجودة في المعبر 40 منها مجهزة بحضانات لاستقبال الأطفال المصابين من قطاع غزة».