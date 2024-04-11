الجمهور يشيد بشخصية برزك أوميد في الحشاشين: «أداء أكثر من رائع»

منذ عرض الحلقات الـ15 الأخيرة من مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، تكونت شخصية مساعد صاحب مفتاح الجنة، برزك أوميد، وجسدها الفنان الشاب سامي الشيخ، الرجل الثاني لقلعة ألموت ووريث حسن الصباح، الذي قضى عليه بمكره وذكائه في النهاية، وهو يستخدم أسلوبه ذاته بعدما تتلمذ على يديه.

سامي الشيخ يدون تجربته في الحشاشين

وشارك الفنان سامي الشيخ بطل مسلسل الحشاشين، متابعيه، بكواليس تصوير العمل، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، معلقًا: «المسلسل الأقرب لقلبي في مسيرة 20 سنة تمثيل، الحشاشين، بشكر قائد العمل، المخرج الموهوب والمجتهد جدًا الدكتور بيتر ميمي، وللكاتب المبدع دائمًا عبد الرحيم كمال، ولرفيق الرحلة اللي اتعلمت منه كتير الأستاذ كريم عبد العزيز، والفنانين الموهوبين اللي أصبحوا أخوة في وقت قصير جدًا».

مختتمًا: «اتمني تكونوا استمتعتوا بالمسلسل قدر استمتاعنا بتحضيره لكم، كل سنة وأنتم طيبين».

الجمهور يشيد بـ برزك أوميد

وأشاد الجمهور بشكل كبير بدور الفنان الشاب سامي الشيخ، إذ ارتبطت الجماهير بشخصية برزك أوميد، الذي تعلم على يد حسن الصباح، وفاز في النهاية بمُلكه، فدون المتابعون: «ده مش مسلسل دي ملحمة، ده استثناء حقيقي لكل الدراما المصرية، فعلًا عمل مشرف بجد عالمي لأبعد الحدود، مبروك العمل الجميل يا مولانا الإمام وكل سنة وأنت طيب يا سامي، أشطر ممثل في رمضان».

ودون متابع آخر: «أداء أكثر من رائع وتألق شخصية برزك أوميد ستظل عالقة في أذهان الكثيرين لفترة طويل جدًا».

وقال آخر: «مسلسل فوق الرائع في كل شيء، بصراحة أنت ممثل ممتاز ومستقبلك هيكون مستقبل عظيم إن شاء الله»، «المسلسل الوحيد اللي فعلًا حبيته وقصته جذبتني والتمثيل رائع»، و«مسلسل رائع دون شك في كل حاجة، الإخراج والتصوير والملابس والمشاهد والمكياج والممثلين، كل واحد أدى دوره بجدارة».