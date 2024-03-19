ناقد موسيقي: الاستعانة برباعيات الخيام في تتر «الحشاشين» ذكاء من «المتحدة»

قال الكاتب الصحفي والناقد الموسيقي محمود فوزي السيد، إنّ أكثر ما يميز صوت المطرب وائل الفشني أنه «واسع»، موضحًا: «يمكنه تقديم أي شيء في الغناء، وهذا شيء لا يستطيع أن يفعله فنانون كُثر».

وأضاف «السيد»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «كلام في الفن»، المذاع على قناة «أون سبورت إف إم»: «مثلا، أم كلثوم صوت نتوقف أمامه كثيرا، وكذلك محمد رشدي، وعبدالمطلب، وقنديل، ونقول إن مصر تقف على أرض ثابتة، وستظل كذلك، وعندما احتجنا إلى عمل ملحمي مثل الحشاشين وجدنا فنانين من مصر، التربة المصرية الفنية ما زالت تنبت وستظل كذلك».

وتابع الكاتب الصحفي والناقد الموسيقي: «هناك ذكاء من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإنتاج الحشاشين ظهر في التتر، فقد جرى الاستعانة برباعيات الخيام، وتحديدا الكلمات التي غنتها أم كلثوم ولحنها رياض السنباطي، وجرى تقديم شيء جديد بها، أي أنها كانت أمام تحدٍ، وبالفعل، قدمت شيئا مختلفا للغاية».