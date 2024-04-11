بسبب مسلسل الحشاشين.. لماذا توقف عمرو دياب عن الغناء لدقائق؟

كشف الفنان عمرو دياب، عن بعض الأعمال الدرامية التي كان يتابعها في موسم مسلسلات رمضان 2024، وأدلى رأيه بشأنها، وذلك خلال أولى حفلاته بعد انتهاء شهر رمضان، وتحديدا في أول أيام عيد الفطر المبارك، إذ أن الحفل الغنائي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة الجونة في الغردقة.

وخلال إحياءه الحفل الغنائي الذي حضره عددًت من نجوم وصناع الفن، توقف عمرو دياب عن الغناء لعدة دقائق، موجهًا حديثه إلى المنتج تامر مرسي قائلًا: «عايز أشكرك للمرة التانية والتالتة على مسلسل الحشاشين، أجمد مسلسل اتعمل السنة دي وفي كل السنين اللي فاتت».

مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

وتعالت صيحات الحضور وهتاف الجمهور وتأييدهم لكلمات الهضبة بحق مسلسل الحشاشين، واستمر التصفيق والتهليل تحية لمسلسل الحشاشين الذي عرض في رمضان 2024 على شاشة قنوات dmc ومنصة watch it الإلكترونية.

رأي عمرو دياب في الحشاشين

واحتفى الكاتب عبدالرحيم كمال بإشادة عمرو دياب بمسلسل الحشاشين، وأعاد نشر مقطع فيديو من الحفل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مسلسل الحشاشين من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، بطولة كريم عبدالعزيز والذي جسّد شخصية حسن الصباح مؤسس أخطر طائفة دموية في القرن الحادي عشر.