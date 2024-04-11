عيادة متنقلة بدوران الاستاد في دمنهور لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك

قام فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في البحيرة، بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، بتنظيم تواجد عيادة متنقلة مزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ لتأمين سلامة وصحة السادة المواطنين أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية، وذلك لليوم الثاني على التوالى.

عيادة متنقلة أثناء الاحتفال بعيد الفطر في البحيرة

وتمركزت عيادة متنقلة أمام دوران الاستاد بدمنهور منذ أمس الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك وتستمر حتى غداً الجمعة، ويبدأ العمل من الساعه 12 ظهراً وحتى 7 مساءً، لتؤدي أعمالها الطبية والعلاجية، حيث يتواجد بها طبيب أخصائي وتمريض مدرب على أعمال الطوارئ.

وتم تزويد العيادات الطبية بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ، وتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان.

كما تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين، وكل ما يتعلق بالأمور الطارئة بالعيادات.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.