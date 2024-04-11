هشام عطوة: الإشادات بدوري في مسلسل «المعلم» أسعدتني.. وأشكر الشركة المتحدة

عبر الفنان هشام عطوة والمستشار الفني لوزارة الثقافة، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية على دوره في مسلسل «المعلم» من بطولة النجم مصطفى شعبان والذي عرض ضمن دراما رمضان 2024، بخاصة وإن دور الشرير الظريف الذي قدمه استدعى للأذهان أداء الفنان استيفان روستي في السينما.

وتوجه «عطوة» بالشكر إلى الشركة المتحدة، قائلا: إن الإنتاج الدرامي هذا العام متميز جدا، وبه تنوع واسع، كما توجه بالشكر للنجم مصطفى شعبان، قائلا: «فقد عملت مع مصطفى شعبان في كثير من عمل ، لكن هو الذي رشحني في هذا الدور بالذات، لأني ابن المسرح».

وأضاف لـ«الوطن»: سعيد جدا بنجاح مسلسل المعلم، وردود الأفعال على الأداء في الدور الذي قدمته في المسلسل شخصية (دياب الأصفر) الشرير خفيف الظل، ولم أتخوف من هذا الدور لأنه فيه مساحات للتمثيل وأسعدني تشبيه الناس لي في هذا الدور بالطريقة التي قدم بها الفنان استيفان روستي الشرير خفيف الظل في السينما المصرية.

وأشار: خلال عملي في العمل الإداري رئيسا لقصور الثقافة لم أنقطع بشكل نهائي عن ممارسة العمل الفني إخراج وتمثيل، لكن العمل الإداري لكه متطلبات وكان يستحوذ على أغلب الوقت، ومن وقت لآخر كنت أمارس هوايتي في التمثيل والإخراج.

إشادات واسعة بدور هشام عطوة في مسلسل «المعلم»

وحاز دور هشام عطوة على إشادات واسعة من قبل متابعي المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، منها: «كل ما أشوف مسلسل المعلم، أصدق إني بشوف دياب الاصفر مش هشام عطوة»، وقال آخر «كنت أشاهد ما يقوم الفنان هشام عطوة في شخصية (دياب الأصفر) دوره بمسلسل ( المعلم)؛ لٱتيقن بعد رؤية أكثر من مقطع منها أننا أمام ممثل نضج كثيرا بشكل مبهر في الفترة الأخيرة ليتحول في هذا الدور من ممثل جيد إلى ممثل عبقري بكل ما تعنيه الكلمة».

ومسلسل المعلم تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، وإخراج مرقس عادل.