مصطفى شعبان: رد فعل الجمهور عن مسلسل «المعلم» مبهر

قال الفنان مصطفى شعبان، إنه لم يتوقع نجاح مسلسل المعلم، «أنا صدقت الموضوع وجميع صناع العمل آمنوا به بداية من المنتج تامر مرسي والشركة المتحدة والمخرج وجميع فريق العمل، من خلال التعايش مع العمل لكي يصل للجمهور عمل حقيقي».

ردود فعل الجمهور حول مسلسل «المعلم» مبهرة

وأضاف «شعبان»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج «واحد من الناس»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن ردود فعل الجمهور حول مسلسل «المعلم» مبهر، موضحًا أنهم لم يتوقعوا النجاحات لهذا المسلسل مؤكدًا أن النجاح كان عالمي من خلال متابعة العديد من الدول العربية للمسلسل.

مصطفى شعبان: مسلسل المعلم حقق الهدف

وأشار إلى أن هناك الكثير من تحدثوا معه من الدول العربية عن الفيلم وحفظ الشخصيات بالمسلسل، مؤكدًا أن هذا يكشف له أن العمل وصل لجميع المشاهدين وحقق الهدف.