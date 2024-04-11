مصطفى شعبان: «معظم مشاهد مسلسل المعلم كانت حقيقية.. كنا بشتغل 22 ساعة»

تحدث الفنان مصطفى شعبان، عن أسباب نجاح مسلسل «المعلم»، موضحًا أن الإخلاص في مسلسل «المعلم» كان كبير جدًا وهو سبب النجاح الذي تحقق خلال فترة عرض المسلسل، متابعًا: «كنا بنصور من الساعة 5 الصبح شادر السمك.. أيام كتير اشتغلنا 22 ساعة».

كتابة مسلسل «المعلم» كانت بحرافية

وأوضح «شعبان»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج «واحد من الناس»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن كتابة مسلسل «المعلم» كانت بحرافية شديدة جدًا، والشخصيات كان بها تباين واضح وكأنها حقيقية، وأنه من الممكن أن تلمس الشخصيات في كافة نواحي الحياة، موضحًا أن نجوم العمل والفنانيين عملوا بكامل طاقتهم من أجل الخروج بعمل ناجح.

مصطفى شعبان: أما محظوظ بكل النجوم في مسلسل المعلم

وقال: «أنا محظوظ بكل النجوم اللي كانوا معايا في مسلسل المعلم، جودة تصوير كبيرة جدًا، كل مشهد في المسلسل ماتش تمثيل»، مشددًا على أن معظم المشاهد كانت حقيقة وهو السبب في الوصول بالمشاعر الحقيقة للمشاهد من خلال البكاء في مشاهد الضيق والحزن وأيضًا مشاهد السعادة والفرحة يشعر بها المشاهد، لافتا إلى أن الإخلاص في «المعلم» سبب وصول المسلسل بهذا الشكل والدرجة للجمهور.