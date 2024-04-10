في 3 محافظات.. تعرف على جهود التحالف الوطني لإحياء يوم العيد (صور)

يحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي دائما، بجميع مؤسساته، على تحسين حياة المواطن المصري، والتخفيف عنه، ومع حلول عيد الفطر المبارك، استكمل جهوده المبذولة من أجل إدخال البهجة والسرور على قلوب الأهالي والأطفال الأكثر احتياجا في المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.

جهود التحالف الوطني في العيد

وشهد اليوم، أول أيام عيد الفطر المبارك، مجهودا كبيرا من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ممثلا في مؤسساته المختلفة، من أجل التخفيف عن الأهالي، وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.

وجرى اليوم، تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة من قبل مؤسسات التحالف الوطني في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية .

ففي محافظة القليوبية، وزع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ملابس العيد على الأطفال، إلى جانب العيديات وكحك العيد، الذي جرى توزيعه على الأطفال الأيتام، إلى جانب تقديم الهدايا للحالات المرضية والأرامل، ومنها توجه التحالف إلى محافظة مطروح، التي شهدت توزيع البالونات والعيديات والحلوى على أطفال المحافظة، احتفاءً بحلول عيد الفطر المبارك.

بالونات وكحك العيد

ووصلت جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في إحياء يوم العيد، إلى محافظة الغربية؛ إذ شارك متطوعو التحالف في صلاة، وبعد انقضائها، وزعوا البالونات على الأهالي وميداليات كهدايا رمزية، فضلا عن الكحك الذي جرى توزعيه على الأطفال وذويهم، وجاء ذلك تحديدا في منطقة الاستاد.