عالم الزلازل الهولندي يحذر من الـ48 ساعة المقبلة.. ماذا يحدث في العالم؟

في السادس من سبتمبر الماضي حذّر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوجربيتس، من حدوث زلزال كبير، وصدقت توقعاته بالفعل، إذ شهد المغرب زلزالا كبيرًا في العاشر من سبتمبر، وقبل أيام من حدوث زلزال تايوان حذر أيضا من وقوع زلزال، ليطلق تحذيرًا جديدًا عبر حسابه على منصة «X» من حدوث نشاط زلزالي في الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري، بسبب حدوث تقارب بين 4 اقترانات كوكبية.

عالم الزلازل الهولندي يحذر من كارثة جديدة

العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، أعاد نشر تغريدة له من العام الماضي قبل حدوث زلزال المغرب، ليحذّر من حدوث زلزال خلال الـ48 ساعة المقبلة، إذ قال في تغريدته: «المناطق المحتملة.. هي المناطق المشار إليها بالتقلبات الجوية، لمدة 9 أيام تقريبًا، فعلى على سبيل المثال، زلزال المغرب الأخير سبقه تقلب (جوي) قبل 9 أيام، ومع ذلك، فالزلزال يحدث بعد التقلب بـ1 إلى 6 أيام، وهو الأكثر شيوعا»، في إشارة منه إلى وقوع زلزال خلال ساعات لكنه لم يحدد المكان.

«فرانك»، أعاد نشر تغريدة هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض، ويرأسها، إذ حذّرت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «x»، من حدوث زلزال قائلة: «احتمال حدوث زلزال كبير، يمكن أن يؤدي التقارب القريب لأربعة اقترانات كوكبية في الفترة من 9 إلى 11 أبريل إلى حدوث نشاط زلزالي كبير في الفترة من 11 إلى 13 أبريل تقريبًا».

عالم الزلازل الهولندي يطالب بالتأهب

العالم الهولندي المثير للجدل، كان قد طالب العالم بالتأهب خلال الفترة من 11لـ13 أبريل وذلك عبر منشور له قائلا: «كن في حالة تأهب إضافي من 11 إلى 13 أبريل»، وهو ما يشير إلى احتمالية حدوث زلزال كبير وفق توقعاته، فهل تصدق؟