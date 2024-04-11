تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي.. ماذا يحدث خلال ساعات؟ (فيديو)

تحذير جديد أطلقه عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوجربيتس، عبر حسابه على منصة «X» بعد أقل من 24 ساعة من تحذيره من حدوث نشاط زلزالي في الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري، بعد أيام قليلة من تحذيراته بحدوث زلزال قوي وهو ما حدث في تايوان.

تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي

عالم الزلازل الهولندي، أكد في تحذيره أن الكثير من الأشخاص سوف يشعرون بحدوث شيء غريب في الأذن، بسبب التأثير الكهرومغناطيسي القوي الذي يؤثر على الغلاف الجوي والقشرة الأرضية، بحسب تحذيره.

«فرانك»، الذي يرأس هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض، كتب منشورا عبر صفحته على منصة «X»، قائلا: «في حال فاتك ذلك، فهذه هي هندسة الكواكب الحالية، التأثير الكهرومغناطيسي قوي ويؤثر على الغلاف الجوي والقشرة الأرضية، قد يعاني الأشخاص الحساسون من طنين قوي في الأذن».

ما هو طنين الأذن وما أسبابه؟

بحسب الدكتور محمد عطوة، أخصائي الأنف والأذن، فإن طنين الأذن هو عبارة عن الشعور برنين أو ضوضاء أو صفير في إحدى أذنيك أو كلتيهما، حال إذا كانت لديك مشاكل صحية في الأذن، ويكون أكثر شيوعا عند الكبار.

أخصائي الأنف والأذن، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن طنين الأذن يحدث عادة عندما تصاب الأذن بالتهابات، أو فقدان السمع، أو تشنجات العضلات الداخلية للأذن أو حدوث التهابات في الأنف، وإنه قد يسبب صداعا وإرهاقا، لذلك يجب عليك اتباع طرق الوقاية واستخدام أدوات واقية للسمع.

تحذير من حدوث زلزال

عالم الزلازل الهولندي، قد حذّر من حدوث زلزال وشيك، قائلا: «كن في حالة تأهب إضافي من 11 إلى 13 أبريل»، كما أعاد نشر تغريدة المؤسسة التي يترأسها، لكنه لم يحدد المنطقة التي سيحدث فيها.