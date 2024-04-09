عالم الزلازل الهولندي يحذر من كارثة جديدة.. ماذا ينتظر العالم في 11 أبريل؟

قبل أيام قليلة، حذّر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوجربيتس، من حدوث زلزال كبير، وصدقت توقعاته بالفعل، بعدما شهدت تايوان زلزالًا مدمرًا أدى إلى تدمير البنى التحتية في العديد من المناطق، ووفاة 7 أشخاص وإصابة 711 شخصًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا صن البريطانية»، وعلى إثر ذلك، أطلق «هوجربيتس» تحذيرًا جديدًا عبر حسابه على منصة «X» من حدوث نشاط زلزالي في الفترة من 11 إلى 13 أبريل الجاري.

تحذير من زلزال جديد

نشر عالم الزلازل الهولندي، عبر تغريدته، رسالة مقتضبة مرفقًا بها منشورًا آخر لمعهد SSGEOS لرصد الزلازل الذي يترأسه، محذرًا فيه من حدوث زلزال وشيك، وقال «هوجربيتس»: «كن في حالة تأهب إضافي من 11 إلى 13 أبريل»، ولم يحدد المكان المحتمل الذي من المتوقع أن يحدث فيه الزلزال.

«هوجربيتس»، أعاد نشر التغريدة الخاصة بالمعد الذي يترأسه، والتي جاء فيها: «تحذير.. احتمال حدوث زلزال كبير يمكن أن يؤدي التقارب القريب لأربعة اقترانات كوكبية في الفترة من 9 إلى 11 مارس، إلى حدوث نشاط زلزالي كبير في الفترة من 11 إلى 13 أبريل تقريبًا»، وهو ما أكده العالم بأن هذه الفترة ستشهد زلزالا كبيرًا، لكنه لم يحدد المنطقة التي سيحدث فيها.

عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل

وكان عالم الزلازل الهولندي، قد أثار الجدل على مدار السنوات الماضية بتوقعاته التي كان بعضها يتحقق، مبررًا أنه يبني توقعاته على تحليل مفصل للمؤشرات والتحليل الكوني والزلزالي من خلال حركة الكواكب المختلفة.